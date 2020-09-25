آخر أخبار مصر.. وظائف بمرتبات تصل لـ6 آلاف جنيه وارتفاع الذهب بقيمة جنيهين

يهتم المواطنون بالأخبار الخدمية التي تتعلق بالتعليم والصحة والإسكان والمعاشات وقطع المياه وغيرها، وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي آخر أخبار مصر اليوم، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ يوميًا.

وزارة الشباب أعلنت وظائف بمرتبات تصل لـ6 آلاف جنيه وأرباح سنوية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة وظائف شاغرة للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسط ودون مؤهل من أصحاب الخبرة ودون الخبرة، في عدد من التخصصات المختلفة بعدد من الشركات وذلك برواتب مجزية تصل لـ6 آلاف جنيه وحوافز ومواصلات.

الصحة العالمية تنصح بالتطعيم ضد الإنفلونزا مع اقتراب الشتاء

حذرت رئيس قسم التأهب للإنفلونزا والاستجابة لها بمنظمة الصحة العالمية من انتشار عدوى الإنفلونزا مع دخول الشتاء، ونصحت بالتطعيم ضد الإنفلونزا خاصة فئات تشمل الأطفال والنساء الحوامل والعمال الصحيين، وأوضحت الدكتورة موين أن التطعيم المضاد للإنفلونزا يستخدم منذ قرابة 50 عاما، وثبت أنه آمن وليست له أي أعراض جانبية خطيرة.

ارتفاع جنيهين في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بأسواق المال

ارتفعت أسعار الذهب في أسواق المال بقيمة جنيهين تقريبا اليوم، وسجل الذهب عيار 24 حوالي 950 جنيها مقابل 948 جنيها، كما سجل سجل الذهب عيار 21 حوالي 831 جنيها مقابل 829 جنيها، وجاء سعر الذهب عيار 18 حوالي 712 مقابل 711 أمس الخميس.

قطع المياه عن 18 منطقة بالقاهرة.. بينها روكسي وعين شمس وصقر قريش

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه بمناطق العباسية، منشية الصدر، حدائق القبة، حدائق الزيتون، حلمية الزيتون، منشية البكري، الخليفة المأمون، هليوبوليس، روكسي، شيراتون، المطرية، عين شمس الشرقية، عين شمس الغربية، الحي العاشر، المنطقة العاشرة، حي الواحة، صقر قريش، السويسري، نظرًا لانقطاع التيار الكهربائي بمحطة مسطرد.

وأوضحت الشركة في بيان لها أنها تبذل قصارى جهدها لإعادة المياه للمناطق المتأثرة، وقامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

طقس السبت حار على القاهرة وتحذير من شبورة مائية صباحا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس حار على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشرقية والرياح معتدلة.

ويكون الطقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة، والطقس حار على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

أما ليلا يكون الطقس لطيف على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية، ولطيف على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء .