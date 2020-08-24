الصحة: خطة وبروتوكول استباقي تحسبا للموجة الثانية لكورونا

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة، إنّ اللجنة تعمل حاليا على إعداد بروتوكول استباقي لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا حال حدوثها، لافتة إلى أنّ مصر حاليا ما زالت في الموجة الأولى للفيروس.

وتابعت العسال، لـ"الوطن"، أنّ بروتوكول العلاج المصري جرى تعديله مرتين، إحداهما في أبريل ثم بعد ذلك بنهاية شهر مايو الماضي، وهو البروتوكول العلاجي المستمر حتى الآن.

وأضافت: لا أحد يعلم مدى قوة الفيروس من ضعفه في الموجة الثانية حال حدوثها، مؤكدة أنّ مصر بدأت مكافحة الفيروس في مارس الماضي عبر العزل الطبي في المستشفيات على نقيض بعض الدول، موضحة أنّه لا توجد آثار جانبية من "الهيدروكسي كلورين" تجعلنا نخشى استخدامه أو نحذفه من البروتوكول العلاجي لمصابي الفيروس، طالما أنّ استخدامه كان يتم تحت إشراف طبي، متابعة أنّ قطاع الطب الوقائي يتابع حالات "العزل المنزلي".

وكشفت عن أنّ لجنة مكافحة فيروس كورونا في انتظار النتائج النهائية للعلاجات المستخدمة، ومن المقرر أن تكون الأسبوع المقبل، وأي تحديث في البروتوكول العلاجي ستكون وفق النتائج.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة أنّ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 97340 حالة بينها 65927 تعافت، و5262 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.