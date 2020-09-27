مصر تناشد أرمينيا وأذربيجان الالتزام بضبط النفس
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أ ش أ
04:41 م | الأحد 27 سبتمبر 2020
وزارة الخارجية المصرية
أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن متابعتها ببالغ الاهتمام لتطورات الأوضاع المتسارعة بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم "ناجورنو-كاراباخ"، وناشدت الطرفيّن بضبط النفس ووقف التصعيد.
وأكدت الخارجية فى البيان على موقف مصر الثابت والقائم على حث كافة الأطراف على الحوار من أجل الوصول إلى تسوية بالطرق السلمية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وذلك في إطار مجموعة "مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.