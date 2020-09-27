مصر تتابع الوضع بين أرمينيا وأذربيجان وتناشدهما بضبط النفس

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 27 سبتمبر الجاري، عن متابعتها ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع المتسارعة بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم "ناجورنو-كاراباخ"، وناشدت الطرفين بضبط النفس ووقف التصعيد.

وأكد البيان على موقف مصر الثابت والقائم على ‏حث كافة الأطراف على الحوار من أجل الوصول إلى تسوية بالطرق السلمية وفقا لمقررات الشرعية الدولية، وذلك في إطار مجموعة "مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأذربيجاني أنار ايوازوف اليوم الأحد أن القوات المسلحة الأرمينية قصفت بشكل مكثف مواقع للقوات المسلحة الأذرية والمناطق السكنية بالأسلحة الثقيلة والمدفعيات.

ونقلت وكالة أنباء "أذرتاج" الأذرية عن المتحدث قولها إنه نتيجة قصف قرة قابانلي في محافظة تارتار وجيراقلي واورتا قروند في محافظة اغدام والخانلي وشكوربايلي في محافظة فضولي وجوجوق مرجانلس في محافظة جبرائيل، سقط المدنيين قتلى وجرحى.

وقال إيوازوف إن اتجاهات تارتار – آغدام وفضولي – جبرائل من خط الجبهة تشهد اشتباكات عنيفة.. واتخذت قيادة الجيش الاذربيجاني قرارا لشن الهجوم المضاد على طول خط الجبهة لردع هذا الاستفزاز العسكري ولتوفير أمن وسلامة السكان المدنيين القاطنين قرب خط الجبهة، مما أدى إلى قتل عدد كبير من جنود العدو وتم تدمير منشآت عسكرية ومدرعات في خط الجبهة وفي عمق خط الجبهة كما تم تدمير 12 منظومة الصواريخ "اوسا" الأرمينية.

وتعرضت طائرة مروحية تابعة للقوات المسلحة الأذربيجانية للنيران ولكن طاقمها استطاع توجيهها نحو الجانب الأذربيجاني من خط الجبهة وطاقمها على قيد الحياة.