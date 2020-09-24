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الخارجية: القضية الفلسطينية مركزية للإمارات والبحرين

كتب:

نرمين عفيفي
11:27 ص | الخميس 24 سبتمبر 2020
وزير الخارجية سامح شكري

وزير الخارجية سامح شكري

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إنّ الحديث عن اتفاقيات السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، وإسهامهم لدفع جهود السلام، يوضح أنّ القضية الفلسطينية هي القضية المركزية التي يعملان من أجل التوصل لحلها وإقامة الدولة الفلسطينية والعلاقات القائمة.

وأضاف شكري، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي عقب اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، وممثل الاتحاد الأوروبي بعمان، لبحث عملية السلام والقضية الفلسطينية، أنّ مصر والأردن أبرمتا اتفاقيات سلام، ما أدى لتكثيف جهودهما لتحقيق السلام والتواصل مع الأطراف لتشجيع خطواتهما والإقدام على التوصل لحلول.

وتابع وزير الخارجية، أنّ ما أكدته البحرين والإمارات من سعيهما في هذا الاتجاه، من شأنه تعزيز فرص السلام في المنطقة.

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