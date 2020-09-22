المحافظات تقدم تيسيرات جديدة لراغبي التصالح في مخالفات البناء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، توجيهاتهما بإنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء قبل نهاية الميعاد المحدد في 30 سبتمبر الجارى، وشددا على الحد من أي زحام أمام المراكز التكنولوجية، والتسهيل على المواطنين الراغبين فى التقدم بطلبات التصالح.

ومن هذا المنطلق، اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات للتسهيل على المواطنين من راغبي التصالح في مخالفات البناء.

زيادة المنافذ والموظفين بالقاهرة

تواصل المحافظات جهودها لإنجاز ملف التصالح، حيث وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بزيادة عدد المنافذ والموظفين لاستقبال طلبات التصالح، وتوفير سبل الراحة من مظلات ومبردات مياه ومراوح لخدمة المواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح بمختلف المراكز التكنولوجية بأحياء العاصمة.

500 مليون حصيلة الجيزة

كما أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فتح مراكز جديدة لتلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالوحدات المحلية القروية بمراكز المحافظة، إضافة إلى المدارس التي تم تجهيزها بالأحياء والمراكز، لافتًا إلي أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ حوالى 41 الف طلب، وأن إجمالي ما تم تحصيله حوالى 500 مليون جنية حتي الآن.

وأشار إلى أن العائد من حصيلة ملف التصالح سيتم تخصيصها لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة.

85 ألف طلب تصالح بالمنيا

كما أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن اجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة بلغت حتى الآن، 85 ألف و445 طلب، موجهاً بدراسة إمكانية تخفيض أسعار المتر للتصالح في مخالفات البناء بالمناطق المتآخمة "العزب" والتي تقع داخل حدود التنظيم الداخلي ما بين المدينة والقرية، من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض، وذلك استجابه لطلبات الأهالي وضمن توجيهات القيادة السياسية بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين ، مؤكدًا على تقديم كافة التسهيلات على المواطنين المتقدمين لإجراء التصالح في المخالفات.

وفى سياق متصل، قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فتح مراكز المعلومات بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة للعمل كمراكز تكنولوجية مصغرة لتلقي طلبات التصالح مثل ما تم اتخاذه بالتنسيق بـ88 مدرسة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وكلف بعض العاملين للعمل بهذه المراكز لخدمة المواطنين، وذلك في ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظة للراغبين في التصالح.