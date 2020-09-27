هجوم إماراتي على الفنانة أحلام لافتخارها بزوجها القطري

هجوم إماراتي على الفنانة أحلام لافتخارها بزوجها القطري
كتب:
محمود الرفاعي
07:55 م | الأحد 27 سبتمبر 2020
أحلام
تعرضت الفنانة الإماراتية أحلام، لهجوم كبير من جمهورها الإماراتي بعد أن ظهرت خلال مقطع فيديو لها تفتخر خلاله بزوجها القطري مبارك الهجري.
وقالت أحلام، خلال الفيديو، موجهةً الحديث لزوجها: "عشان كذا اخترت أجمل رجل في الخليج، شيخ من شيوخ بني هاجر"، وذلك ردًا على وصف زوجها لها بأنها رقم واحد في الغناء وفي أذواق المجوهرات، وفي كل شيء، على حد وصفه.
وتعرضت أحلام لهجوم في التعليقات على مقطع الفيديو من الجمهور منها: "الحمد لله على نعمة العقل".
وكانت أحلام تعرفت على مبارك لأول مرة في بيروت، عام 2003، وكان مبارك الهاجري بطل قطر في الراليات، وكانت الفنانة أحلام في بداية مشوارها الغنائي في الخليج.
وبعد ذلك نشأت بين أحلام والهاجري، قصة حب قوية للغاية تكللت بالزواج عام 2003 في بيروت، وقضيا شهر العسل في لبنان.
https://www.youtube.com/embed/q-Ruc0PWmTA?fbclid=IwAR0fkDTXhJMc6tfDkTSFC-llgzjKon3xK6wXqPV17KIwL0kh2uyITNeRIwY
ورفضت عائلة مبارك الهاجري زواجه من أحلام، بسبب عملها في الفن، خصوصا أنه كان متزوجا من اابنة عمه ولديه ابن يبلغ من العمر 18 عاما، لكنه أصر على الزواج منها لشدة حبه لها.
وكان الهاجري أحد المعجبين بأحلام وحكت أنه ناداها في إحدى حفلاتها التي حضرها وحين ذهبت إليه، وجدته يحتفظ بصورة لها داخل محفظته.
من ناحية أخرى، أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام، دعمها للشعبين السوداني والسوري، بسبب الفيضانات التي يشهدها السودان هذه الأيام، والحرائق التي تشهدها سوريا، وذلك عبر حسابها على "تويتر".
ونشرت أحلام صورا من حرائق سوريا، معلقةً: "اللهم اجعل النار بردا وسلاما كما جعلتها بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم، اللهم إنا نستودعك سوريا الحبيبة فاحفظها يا رب واحميهم"، وأنهت تغريدتها بهاشتاج "سوريا تحترق".