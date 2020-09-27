هجوم إماراتي على الفنانة أحلام لافتخارها بزوجها القطري

تعرضت الفنانة الإماراتية أحلام، لهجوم كبير من جمهورها الإماراتي بعد أن ظهرت خلال مقطع فيديو لها تفتخر خلاله بزوجها القطري مبارك الهجري.

وقالت أحلام، خلال الفيديو، موجهةً الحديث لزوجها: "عشان كذا اخترت أجمل رجل في الخليج، شيخ من شيوخ بني هاجر"، وذلك ردًا على وصف زوجها لها بأنها رقم واحد في الغناء وفي أذواق المجوهرات، وفي كل شيء، على حد وصفه.

وتعرضت أحلام لهجوم في التعليقات على مقطع الفيديو من الجمهور منها: "الحمد لله على نعمة العقل".

وكانت أحلام تعرفت على مبارك لأول مرة في ​بيروت​، عام 2003، وكان ​مبارك الهاجري​ بطل قطر في الراليات، وكانت الفنانة ​أحلام​ في بداية مشوارها الغنائي في الخليج.

وبعد ذلك نشأت بين أحلام والهاجري، قصة حب قوية للغاية تكللت بالزواج عام 2003 في بيروت، وقضيا شهر العسل في ​لبنان​.

https://www.youtube.com/embed/q-Ruc0PWmTA?fbclid=IwAR0fkDTXhJMc6tfDkTSFC-llgzjKon3xK6wXqPV17KIwL0kh2uyITNeRIwY

ورفضت عائلة مبارك الهاجري زواجه من أحلام، بسبب عملها في الفن، خصوصا أنه كان متزوجا من اابنة عمه ولديه ابن يبلغ من العمر 18 عاما، لكنه أصر على الزواج منها لشدة حبه لها.

وكان الهاجري أحد المعجبين بأحلام وحكت أنه ناداها في إحدى حفلاتها التي حضرها وحين ذهبت إليه، وجدته يحتفظ بصورة لها داخل محفظته.

من ناحية أخرى، أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام، دعمها للشعبين السوداني والسوري، بسبب الفيضانات التي يشهدها السودان هذه الأيام، والحرائق التي تشهدها سوريا، وذلك عبر حسابها على "تويتر".

ونشرت أحلام صورا من حرائق سوريا، معلقةً: "اللهم اجعل النار بردا وسلاما كما جعلتها بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم، اللهم إنا نستودعك سوريا الحبيبة فاحفظها يا رب واحميهم"، وأنهت تغريدتها بهاشتاج "سوريا تحترق".