206 مرشحين محتملين في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية

قال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالإسكندرية، اليوم إن عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية للانتخابات البرلمانية 2020 حتى الآن بلغ 206 مرشحين محتملين.

وأضاف "المشد"، فى تصريح خاص لـ"الوطن"، أن عدد المرشحين المحتملين حتى الآن بلغ 206 مرشحًا في 8 أيام، وذلك بعدما تقدم 128 مرشحًا في اليوم الأول، و9 مرشحين في اليوم الثاني، و14 مرشحًا في اليوم الثالث، و11 مرشحًا في اليوم الرابع، و6 مرشحين فى اليوم الخامس، و8 مرشحين في اليوم السادس، 13 مرشحًا باليوم السابع، و17 مرشحاً في اليوم الثامن.

وأكدأنه تم التشديد على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن يستمر فتح باب التقديم حتى 26 سبتمبر الجاري.