فيديو.. تقرير يرصد كيفية تعامل تركيا مع معارضي أردوغان

يستغل جهاز المخابرات التركي، شركة تمتلك "طائرات خاصة" لتنفيذ مهام سرية خارج البلاد، منها عمليات خطف لمعارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير، أن شركة الطيران "مافي باشكنت"، والتي تتخذ من أنقرة مقرا لها تشغّل طائرتين من طراز "بومباردييه تشالنجر" إلى جانب مروحية "سيكوريسكي"، واستخدمت المخابرات التركية تلك الطائرات في عمليات اختطاف ضد خصوم ومنتقدي أردوغان.

وأشار التقرير، إلى أن طائرة "تشالنجر" استخدمت في منغوليا سنة 2018، عقب فشل المخابرات التركية في اختطاف شخص تابع لجماعة غولن، أما طائرة "تشالنجر" الثانية استخدمت في مارس 2018 بعملية اختطاف 6 أتراك من بريشتينا عاصمة كوسوفو.

وتسببت تلك الحادثة في موجة غضب عارمة دوليا، وعقب تلك الفضائح غيّرت المخابرات التركية اسم الشركة إلى "مافي باشكنت" في 2019 وسجلتها على أنها متخصصة في السياحة والتجارة، كنوع من التمويه لإخفاء نشاطاتها الحقيقية.

ووفق أوراق التسجيل فالشركة مملوكة من قبل مؤسسة "ميبفاك"، التي تأسست من قبل الحكومة التركية بغرض دعم أعمال مخابرات أردوغان.