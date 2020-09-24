الأعلى لمشايخ ليبيا يشكر السيسي ويهاجم أردوغان: يريد الفوضى لبلادنا

شكر الشيخ صالح الفندي، رئيس المجلس الأعلى لمشايخ ليبيا، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، على مطالبته لليبيا بالاستقرار في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف "فندي"، في مداخلة هاتفية في برنامج "أخر الأسبوع" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الشعب الليبي يعرف "ألاعيب" رئيس حكومة الوفاق فايز السراج مطالبا في الوقت ذاته بوجوب خروج المرتزقة والأتراك وتسليم الميلشيات لسلاحها.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لمشايخ ليبيا، إلى أن الشعب الليبي يمده يده للجميع لتكون ليبيا مستقرا ويتم تقاسم السلطة وإجراء انتخابات كما حدث في مصر، لافتًا إلى أنه لن يتم حكم أي شعب عربي بالقوة، مشددا على ضرورة اللجوء إلى صندوق الاقتراع وتقاسم السلطة بين الأقاليم الليبية الثلاثة.

وعلق "فايز"، على استياء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من إعلان السراج الاستقالة، بأن أردوغان يريد الفوضى في ليبيا والقبائل الليبية تعتمد على الله وعلى الجيش المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي، للرجوع السلام في ليبيا، موضحا أن خروج المرتزقة من ليبيا، شرط أساسي لإجراء الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا.