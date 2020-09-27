سياسي ليبي: اجتماع استثنائي بين الأطراف الليبية في الغردقة للتوصل لحل

قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي، الدكتور محمد الزبيدي، إن اجتماع ممثلين عن الجيش الوطني الليبي مع ممثلين من حكومة الوفاق الوطني في مدينة الغردقة المصرية اليوم، يهدف إلى التوصل إلى حل للأزمة الليبية، وذلك خلال حواره على شاشة "الغد" الإخبارية.

وأضاف الزبيدي، أن هذا الاجتماع هو امتداد لجملة من الاجتماعات السابقة، وهو لقاء استثنائي، لأنه يدرس آلية فرض الأمن داخل مدينة سرت التي سيتم إخلاؤها من السلاح، بينما تبقى قوات الجيش الوطني الليبي على مشارف المدينة، مشيراً إلى أن الهدف الثاني لهذا الاجتماع هو وضع تصور للقاء.

وأوضح الكاتب والمحلل السياسي الليبي، أن اجتماعات بوزنيقة في المغرب كانت بمثابة خطيئة كبرى ارتكبها البرلمان بالجلوس مع جماعة الإخوان، مؤكداً أنه لا علاقة باجتماعات بوزنيقة بما يجري في القاهرة.