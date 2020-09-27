إبراهيم عبدالقادر ينسحب من الترشح لـ"النواب": النجاح لمن يدفع أكثر

قرر الفنان إبراهيم عبد القادر الانسحاب من انتخابات مجلس النواب بمحافظة بورسعيد عن دائرة بورفؤاد، مرجعًا ذلك إلى أن المشهد أصبح مخيبًا للآمال والأماني التي ينشدها لبلده ولأهالي بورسعيد، وكذلك سيطرة المال السياسي وتحكمه فيمن ينجح حتى لو كان لا يحمل أي مقومات النائب المثقف الواعي.

وذكر "عبدالقادر"، في بيان له، أن الكثيرين يبحثون عن أنفسهم ومناصبهم ومصالحهم الشخصيه والحزبية فقط، وأنه ينأى بنفسه عن أن تُلوث، خاصة أن خوضه في هذا المعترك يعتمد على أن النجاح لمن يدفع أكثر، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع ذلك لعدم امتلاكه.

وأضاف "ولو كنت امتلكه والله لم ولن أسمح لنفسي أن أهين واستغل فقر ابن أو بنت بلدي بشراء صوتهما بالمال".

تابع: "لذلك قررت أن انسحب من هذه المرحلة السياسيه آملًا ومتوسمًا في الله أن يولي الصالحين لخدمة بورسعيد وأهلها الطيبين، وسأظل خادمًا وسفيرًا وفنانًا عاشقًا لأهله ومدافعًا وناقدًا حرًا نزيهًا وقويًا في وجه أي ضرر لأي بورسعيدي"