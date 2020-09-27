عاجل.. ماكرون يمهل زعماء لبنان 6 أسابيع لتشكيل حكومة جديدة

أمهل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون زعماء لبنان 4 إلى 6 أسابيع لتشكيل حكومة.

جاء ذلك خلال كلمة لماكرون بشأن لبنان، تنقلها قناة "سكاى نيوز عربية".

وقال ماكرون، قبل قليل، إن طبقة سياسية فاسدة استحوذت على السلطة في لبنان.

وأضاف ماكرون، أن القوى اللبنانية كانت قد التزمت بتشكيل حكومة إصلاحات، قائلاً: "القوى اللبنانية خانت تعهداتها بتشكيل حكومة".

وأشار إلى أن القادة اللبنانيين لم يلتزموا بما تعهدوا به، قائلاً: "مسؤولون في لبنان فضلوا مصلحتهم على مصلحة البلد".

وأضاف ماكرون أن حزب الله يجب أن ينهي دوره العسكري في سوريا، منوها بأن حزب الله لا يمكن أن يستمر كميليشيات مسلحة وحزب سياسي.

واعتذر مصطفى أديب رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة لبنانية عن مهامه أمس.