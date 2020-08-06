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محمود مسلم

وزير القوى العاملة يعزي نظيرته اللبنانية في ضحايا تفجيرات بيروت

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الوطن
11:14 ص | الخميس 06 أغسطس 2020
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

أرسل وزير القوي العاملة محمد سعفان، برقية عزاء لوزيرة العمل بدولة لبنان لمياء يمين، لمواساتها وتقديم العزاء لأسر ضحايا تفجيرات مرفأ بيروت التي وقعت أمس الأول، وأسفرت عن وقوع العشرات بين مصابين وقتلى.

وقال وزير القوى العاملة، في برقيته :" نعبر عن تضامننا الكامل مع دولة لبنان الشقيقة حكومة وشعباً حتى تتجاوز آثار هذا الحدث الجلل".

وقدم وزير القوي العاملة، خالص عزائه ومواساته لأسر الضحايا وتضامنه معهم في مصابهم الأليم، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وأن يلهم الله ذوي القتلى الصبر والسلوان.

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