إغلاق وتعقيم وعزل.. "التضامن" تكشف خطة الحضانات حال ظهور إصابات

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي موقفها حال ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا لمستجد في أي من الحضانات التي تستقبل الأطفال.

وقال مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي، لـ"الوطن" إنه حال ظهور أي حالة في الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل ومتابعة المخالطين، للتأكّد من عدم ظهور أي أعراض للإصابة بالعدوى، ويتم فحص جميع العاملين بالحضانة، وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة، فيما يراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة ووضع سياسة للإجازات المرضية للعاملين القائمين.

وشدد المصدر على أنَّه تمّ تكليف فرق من الإدارات المختلفة بالوزارة لإعداد تقارير المتابعة والتفتيش على الحضانات لضمان الالتزام بشروط إعادة التشغيل، وذلك بعد أن نفذت الوزارة دورات تدريبية عبر تطبيقات التواصل الإلكتروني لكل مديري إدارات الأسرة والطفولة على مستوى الجمهورية، وعدد من العاملين بالإدارات المختلفة لتأهيل المراقبين على فتح الحضانات وتوحيد معايير الإشراف والتقييم.

الصحة :غلق أى مدرسة بها إصابات كورونا لمدة 28 يوماً

فيما حصلت "الوطن" على القواعد المنظمة التي وضعتها وزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بغلق المنشآت المدرسية في حال اكتشاف حالات لفيروس كورونا المستجد.

وحددت الوزارة نوع الغلق سواء كان غلق فصل دراسي أو مدرسة دراسية أو مجمع دراسي أو غلق مدارس قرية أو مدينة أو غلق مدارس المحافظة وفقًا لأعداد الحالات المكتشفة كالتالي:

1- غلق الفصل:

تقوم الوزارة بغلق الفصل عند حدوث أكثر من حالة مؤكدة في نفس الفصل خلال أسبوعين، وفي هذه الحالة يتم إغلاق الفصل لمدة 28 يوما تبدأ من تاريخ بداية تنفيذ قرار الغلق وتتخذ القرار كل من الإدارتين الصحية والتعليمية.

2- غلق مدرسة:

عند غلق أكثر من فصل في المدرسة خلال أسبوعين، يعد ذلك مؤشرًا على زياة معدل انتقال المرض بالمدرسة، لذلك يتم غلق المدرسة لمدة 28 يوما، بواسطة مديريتي التربية والتعليم والصحة.

3- غلق مجمع مدرسي:

يتم غلق مجمع مدرسي في حال غلق مدرسة في مجمع مدارس، ثم حدوث مؤشر لغلق أكثر من فصل كما في البند رقم 1 بأي من المدارس في ذات المجمع كاملاً، وفي هذه الحالة يتم غلق المجمع لمدة 28 يوما بواسطة مديريتي التربية والتعليم والصحة.

4- غلق مدارس المحافظة:

في هذه الحالة يتم الغلق وفقا لتوصيات لجنة إدارة الأزمة وتطور الوضع الوبائي، وقد يتم اتخاذ قرار بغلق مدارس إحدى المحافظات لمدة لا تقل عن 28 يوما وقد تمتد وفقا لما تقرره اللجنة ويتم تطبيق هذه القرار بواسطة ديوان المحافظة.

يذكر أن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، كانا قد عقدا مؤتمرًا صحفيًا خلال الشهر الجاري، لإعلان حظة وزارة الصحة لعودة المدارس بشكل آمن، وتم الإعلان عن تدريب عدد من الأطباء في المحافظات المختلفة على الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين طلاب المدارس.