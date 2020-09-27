نبيلة عبيد لـ"الوطن": أكتب مذكراتي.. وأرفض تجسيدها في عمل فني

أكدت الفنانة نبيلة عبيد أن الكاتب محمود قاسم أوشك علي الانتهاء من كتابة كتاب "سينما نبيلة عبيد".

وقالت لـ"الوطن": "الحمدلله أوشكنا على الانتهاء من كتاب سينما نبيلة عبيد ومن المقرر أن يكون حفل توقيع الكتاب الفترة المقبلة، وأتمني أن ينال الكتاب إعجاب جمهوري لما يحتويه من جميع أعمالي الفنية وعدد من الصور التي تنشر لأول مرة ".

وأضافت عبيد": "الجمهور متفاعل معي على الإنستجرام بعد أن قررت منذ فترة أن أنشر عدد من مشاهد أفلامي وأحكي ذكرى كل مشهد ووجدت تفاعل جميل جدا أبهرني من جمهوري في جميع الوطن العربي وأتمنى أن ينال الكتاب نفس الصدى".

وعن كتابة مذكراتها، قالت نبيلة: "مشروع كتابة مذكراتي مازال قائمًا حتي الآن وسوف أبدأ فيه عقب الانتهاء من الكتاب، وأكرر أن مذكراتي لمعرفة حياه نبيلة عبيد الفنانة وأرفض تجسيدها في عمل فني لأنني أرى أن معظم هذه الأعمال لم تنجح بالشكل الكافي".