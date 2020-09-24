نبيلة عبيد تنفي لـ"الوطن" شائعة خطبتها: نمت وصحيت لقيتهم مجوزني

أعربت الفنانة نبيلة عبيد عن استيائها الشديد لما تردد خلال الساعات الماضية حول خطبتها.

وقالت "عبيد" لـ"الوطن": "نمت وصحيت لقتهم مجوزني، هذه الشائعة اعتدت عليها كل شهر تقريبا، إمبارح كان سمير غانم واليوم أنا، أتعجب فعلاً من مروج هذه الشائعات وما غرضه منها".

وأضافت عبيد: "لم أخرج من منزلي منذ فترة طويلة، كيف أطلقوا علي مثل هذه الشائعة، منذ فترة ومروج شائعة خطوبتي وزواجي مصمم عليها أعتقد ما يحدث ليس إلا مجرد فضا".

وقالت نبيلة عبيد، في تصريح سابق، إن كتاب "سينما نبيلة عبيد" حاليا في المرحلة الأخيرة وسيجري الإعلان قريبًا عن موعد حفل توقيع الكتاب وسيكون بحضور عدد من الإعلاميين، وبعد هذه الفكرة أفكر حاليا في كتابة مذكراتي كلها.

وأضافت "نبيلة" أن معظم الأعمال التي قدمت السيرة الذاتية للفنان لم تنجح بالشكل الكافي أو المطلوب، باستثناء مسلسل "العندليب" الذي جسد دوره الفنان شادي شامل.