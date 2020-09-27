نائب "البترول" السابق: مجمع مسطرد الجديد سيؤهل مصر لتصدير الطاقة

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد سيساهم كثيرا في وضع مصر على خارطة مصدري الطاقة العالمي، وذلك على خلفية الاكتشافات العملاقة بمجال الغاز، بخلاف افتتاح ذلك المجمع الذي من شأنه العمل على خام "المازوت"منخفض القيمة وتحويله لمنتجات بترولية عالية القيمة تستخدم في البوتوجاز والبنزين والسولار والكبريت والفحم البترولي.

وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الدولة وضعت خطة لتعظيم الاستفاده من بدائل الطاقة مثل استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، حيث إن معظم المنتجات البترولية كان يتم استيرادها من الخارج، ومازال هناك عجز في السولار والبنزين، موضحا أن مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد من شأنه تفتيت المازوت وتحويلة لمنتجات تصلح للبوتاجاز والبنزين والفحم البترولي، بينما يتم تصدير وقود النفاثات حاليا للخارج نتيجة عدم حاجة مصر له في الوقت الحالي.

وأكد أنه وبعد اكتمال تلك المشروعات ووصولا لعام 2023 ستنجح مصرفي تصدير البنزين ووقود النفاثات، وستحقق الاكتفاء الذاتي من تلك المحروقات، حيث إن لمصر خطة توسعية بمجال البتروكيماويات للصناعات التكاملية، ووصول مصر للاكتفاء الذاتي بالبنزين والسولار خلال عام 2023 كان حلم يدار بخبرات مصرية، مشيرا إلى أن الدولة مهتمة بالصعيد وإدخال التكنولوجيا المعقدة للبترول إلى صعيد مصر، ومن يدير تلك المنظومة هم مصريين فنيين على أعلي مستويات الكفاءة، على خلفية إنشاء مجمع مماثل في أسيوط.