أول عميدة بـ"هندسة بترول السويس": أسعى لحصول الكلية على الجودة

يوم بعد يوم تثبت المرأة المصرية قدرتها على تولي المناصب القيادية بجدارة، فلديها من المهارات الإدارية والحنكة ما يؤلها لتحمل الكثير من المسؤوليات المهمة، آخرها تولي الدكتورة عبير شعيب منصب عميد كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس، وهي أول سيدة تتولى عمادة الكلية منذ تأسيسها عام 1961، والتي كشفت في حديثها لـ"الوطن"، أن توليها منصب أول عميدة للكلية يدل على قدرة المرأة المصرية في تحمل المسؤولية وكفاءتها العالية.

وأضافت "شعيب"، أن المرأة المصرية تستطيع خوض الكثير من التجارب بجدارة، لافتة إلى أن مسألة تولي المناصب القيادية مسألة ضمير وليست مسألة "راجل وست".

وعن خطتها الجديدة، كشفت "عبير" لـ"الوطن"، أنها ستتقدم بمقترح لائحة لإنشاء برنامج الطاقة والبيئة، لخدمة البيئة وتوفير الطاقة، مؤكدة أن البرنامج يسهم في تخريج كوادر بشرية مدربة جيدة تمتلك أهم المهارات لكيفية إنتاج والحفاظ على الطاقة.

وأكدت عميدة كلية هندسة البترول والتعدين، أنها تسعى لحصول الكلية على الاعتماد والجودة في وقت قريب، وتكثيف الاستخدام التكنولوجي في عملية التدريس بالكلية، فضلاً عن إلغاء الكتب الورقية بشكل تدريجي، مشيرة إلى أنها ستهتم بتدريب أعضاء هيئة التدريس بالكلية على كيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، بجانب تدريب الطلاب والموظفين.

وتابعت: "سيتم عقد بروتوكول تعاون مع هيئة الطاقة النووية لخدمة الطاقة وتبادل الخبرات البحثية، والمنفعة العلمية، بالإضافة إلى خدمة عمليات الإشراف العلمي على رسائل الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى التواصل مع عدد من الشركات لتدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل".

ونصحت "شعيب" الطلاب بعدم الاعتماد على الكورسات والمقررات العلمية فقط، بل ضرورة الاهتمام بالبحث والابتكار، واللغة، حتى تتكون لدى الطالب رؤية مستقبلية.