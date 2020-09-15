مهندس بترول: بعد 18 سنة غربة.. زوجتي استولت علي أموالي لتتزوج من أخر

إتهم مهندس بترول عائد من دول الخليج زوجته بالإستيلاء على حصيلة تعبه طوال 18 عامًا من الغربة، مشيرًا إلى أنها استولت على أمواله وقررت خلعه.

"زوجتي استولت على شقا عمري .. وكمان هتخلعني" .. قالها "ص.أ " 58 عامًا، معبرًا عما وصفه بظلم تعرض له وخيانة أمانة من قبل زوجته التي كان يرسل لها المال لتأمين مستقبل أولاده، ثم منعته من دخول شقته السكنية ورفعت علية قضية خلع، ما دعاه إلى تحرير محضرًا، وأرفق به صور من التحويلات النقدية التي كان يرسلها لزوجتة ووصلت الي 7 ملايين جنيه.

وأضاف الزوج: "سافرت إلى إحدى دول الخليج منذ 18 عامًا من أجل العمل لتأمين مستقبل أولادي، وكانت الحياة تسير بشكل طبيعي، واعتدت على إرسال ما أدخره لزوجتي لشراء شقة سكنية جديدة، وكنت أثق بها تماما لأنها أم أبنائي الثلاثة ، واستمرت الحياة هكذا، وخلال العام الماضي قررت العودة لمصر وفوجئت برفض زوجتي، فأصررت على قراري بالعودة".

وأشار الزوج، إلى انها طلبت الطلاق وافتعلت المشاكل بمعاونة أشقائها، لافتًا إلى أنه علم من أقاربها أنها تريد الزواج من شخص آخر: "فوجئت بإقامتها دعوي للخلع، ورفضت إعادة أموالي التي استولت عليها، وحتي الشقة السكنية اشتريتها باسمها لأنني كنت اثق بها".