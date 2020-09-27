عماد الدين حسين: يحق للمواطنين الاختلاف مع الحكومة بدون "خراب"

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن للإعلام دور كبير خلال الوقت الراهن للوقوف أمام حملات التشويه التي تتعرض لها مصر أكثر من أي دولة أخرى، والإعلام جزء رئيسي في معركة الوعي والتنوير.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه يحق لكل المواطنين أن يختلفوا مع النظام أو الحكومة ولكن يجب ألا يتحول ذلك إلى الخراب، موضحا أن المشروع الجديد الذي تم افتتاحه اليوم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي تأخر افتتاحه كثيرا بسب ما مرت به مصر خلال السنوات القليلة الماضية.

وأكد أنه وبسبب انتشار منصات السوشيال ميديا الحديثة سيعزز ذلك من استمرار الشائعات تجاه الدولة المصرية، ما يدفع الإعلام المصري للعمل بشكل دوري وجدي لتفنيد مثل تلك الشائعات واستبيان خطورتها وكذبها دائما.