عماد الدين حسين عن مخالفات "كفر سعد": الناس بتسلم على بعضها من البلكونة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن مؤتمر رئيس مجلس الوزراء، والذي أقيم، اليوم، بقرية كفر سعد بالقليوبية كان اختيارا موفقا وجيدا، حيث لاحظ كافة الحضور أن القرية باتت ملاصقة للقرى والمناطق بجانبها، وهو الأمر السيئ تماما.

وأضاف "حسين"، خلال استضافته ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "CBC"، أن اختيار مجلس الوزراء عقد المؤتمر اليوم، في قرية كفر سعد بالقليوبية قد أدهش جميع الحاضرين لعدم وجود قرى مع وجود الكثير من المباني المخالفة والشاهقة في شوارع ضيقة: "مش مبالغة لو الناس هتمد إيدها علشان تسلم على بعضها من البلكونة، ده مشهد عبثي بامتياز"، موضحا أن الإعلام والحكومة في حاجة ماسة للتواصل الجيد مع المواطنين للتأكيد على أهمية قانون التصالح على مخالفات البناء حتى لا يتفاقم الأمر ولحل الأزمة برمتها.

وأكد أن الدولة جادة للتعامل في مخالفات البناء وحل الأزمة برمتها وعدم تأجيل وترحيل ذلك الملف، حيث إن ذلك الملف تم العمل عليه قبل الانتخابات خوفا من فقدان الشعبية، ولكن اختيار ذلك الأمر في ذلك التوقيت يوضح شجاعة الحكومة والقيادة السياسية.