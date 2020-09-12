عماد الدين حسين: كلفة استصلاح فدان صحراوي تصل لـ500 ألف جنيه

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن اختيار مجلس الوزراء عقد المؤتمر اليوم، في قرية كفر سعد بالقليوبية قد أدهش جميع الحاضرين لعدم وجود قرى مع وجود الكثير من المباني المخالفة والشاهقة في شوارع ضيقة: "مش مبالغة لو الناس هتمد إيدها علشان تسلم على بعضها من البلكونة، ده مشهد عبثي بامتياز".

وأضاف "حسين"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية "الحياة"، أن مؤتمر رئيس مجلس الوزراء هو أفضل شيء لمعالجة أزمة مخالفات البناء.

وأكد أن الإعلام عليه دور كبير خلال الفترة القادمة لإيصال تلك الرسائل التي بعثها رئيس الوزراء اليوم، كما يجب على الخطيب في صلاة الجمعة والقساوسة في الكنسية مخاطبة المواطنين حول هذا الأمر، مشيرا إلى أن الأرض والنيل هم الأكثر شغلا وشاغلا للمصريين، وفقدت مصر ما يقرب من 90 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية منذ عام 2011، و400 ألف فدان من فترة الثمانينات أدت إلى استصلاح الحكومة لأفدنه في الصحراء تصل كلفة استصلاح الفدان هناك لـ500 ألف جنيه.