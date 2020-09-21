عماد الدين حسين يسخر من الدعوات التخريبية للمقاول الهارب: "حاجة مهينة"

سخر الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية والمقاول الهارب، موضحًا: "حاجة محزنة ومهينة، إن يأتي وقت ويكون هذا الشخص، أحد ممثلي السياسة، ومن يزعمون أنهم يتحدثون فيها".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "كيف تتحدث الجماعة الإرهابية عن القوة والتأثير، وهي تتستر خلف هذا الشخص، كيف أسست منذ عام 1928، وهذا الشخص أصبح يقودها".

وتابع أنه لا تأثير للمقاول الهارب، مشيرًا إلى أن الجماعة الإرهابية تدرك جيدًا أنها لا تستطيع الحشد ضد الدولة المصرية: "الجماعة تتعامل مع دول وأجهزة مخابرات، بينما لم يستجب الشعب المصري لدعواتها لأنه واعٍ للغاية ويعرف الصح من الخطأ، وبالرغم من وجود بعض المشكلات إلا أن الشعب يرفض هذه الجماعة، ونحيي شعب مصر على أن عنده القدرة على الفرز بين الغث والسمين".