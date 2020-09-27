فيديو.. انتقادات واسعة لأردوغان بسبب بناء سجن بـ90 مليون ليرة

فى ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية التى تشهدها تركيا بسبب السياسات التى يتبعها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، ذكرت قناة "الغد" الإخبارية، أن المعارضين لسياسة أردوغان وجهوا العديد من الانتقادات بسبب بناء سجن تركي جديد فى ولاية "فان" شرق البلاد بتكلفة 90 مليون ليرة.

وأوضح التقرير الذي عرضته القناة، أن السجن يقام على مساحة 64 ألف متر مربع ويستوعب 1260 نزيلا وفي الوقت الذي تتراكم فيه احتياجات أكثر إلحاحاً من السجون، فإن النظام فى تركيا بنى 166 سجنا خلال 4 سنوات بالإضافة إلى 48 سجنا قيد الانتظار.

وانتقد رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري المعارض "محمد كوروكسو"، الميزانية الضخمة لبناء السجن وقال "كان ينبغي توجيه هذه الأموال لتلبية الاحتياجات الحقيقية للمنطقة فى بناء طرق سريعة ومحطات حافلات وملاعب أو مصانع مقابل 90 مليون ليرة".