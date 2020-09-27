وفاة فتاة إثر تناول "أدوية غير معلومة" في الوادي الجديد

لقيت فتاة في بداية العشرينيات من العمر مصرعها، اليوم الأحد، إثر تناولها أقراص "أدوية غير معلومة"، في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى مدير أمن الوادي الجديد، اللواء محمد توفيق، إخطاراً من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول جثة شابة إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام.

وتبين وفاة "م. ر. م."، 22 سنة، مقيمة بقرى "غرب الموهوب"، بمركز الداخلة، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، عقب تناولها أقراص دوائية غير معلومة المصدر.

جرى نقل الفتاة إلى مستشفى الداخلة العام، والتي قررت تحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي، إلا أنها لفظت أنفاسها قبل نقلها إلى أسيوط، وتم التحفظ على جثتها بمشرحة مستشفى الداخلة العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.