تخفيض 60% من قيمة التصالح بمخالفات البناء في الوادي الجديد

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خفض قيمة التصالح في مخالفات البناء طبقًا للقانون 17 لسنة 2019 وتعديلاته بنسب تصل إلى 60 % بالمدن و50 جنيهًا للمتر بجميع قرى المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء على المواطنين ومراعاة البُعد الاجتماعي لهم.

وأكد "الزملوط"، مساء السبت، في بيان صحفي، أن أسعار التصالح ستكون في المدن على بتخفيضات كبيرة على النحو التالي 60 % للسكني، 25 % للتجاري، 40 % للصناعي، 30 % للإداري، وفي القرى 50 جنيهًا للمتر الواحد بجميع قرى المحافظة وتوابعها، مع خصم 25 % من إجمالي المبلغ المستحق في حال سداد كامل الثمن.