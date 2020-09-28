"المعلم"يفضح انتهاكات تركيا أمام العالم: دولة مارقة.. وراعية للإرهاب

قال وليد المعلم، وزير الخارجية السورى، إن تركيا ارتكبت جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية فى بلاده، ووصفها بأنها راعٍ رئيسى للإرهاب فى المنطقة، وأنها نظام مارق وخارج عن القانون، وقال مساء أمس الأول، فى خطاب مسجل مسبقاً أمام اجتماع رفيع المستوى عبر الإنترنت للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن تركيا مذنبة أيضاً بارتكاب «جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية» بسبب قطع المياه عن أكثر من 12 مدينة قاومت الاحتلال التركى، ما عرض حياة المدنيين للخطر، خاصة خلال أزمة فيروس كورونا. كذلك اتهم «المعلم» تركيا بنقل «الإرهابيين والمرتزقة، الذين أشار إليهم البعض بـ«المعارضة المعتدلة»، من سوريا إلى ليبيا، وانتهاك سيادة العراق، واستخدام اللاجئين كورقة مساومة ضد أوروبا والمطالبة «بالقوة» بموارد الطاقة فى البحر الأبيض المتوسط.

وأشعلت تركيا أزمة أرمينيا وأذربيجان، أمس، بتصريحات مثيرة بعد الاشتباكات التى وقعت على جانبى إقليم ناجورنو كاراباخ وسقوط طائرتى هليكوبتر تابعتين لأذربيجان، واندلع قتال بين أرمينيا وأذربيجان، أمس، حول منطقة ناجورنو كاراباخ الانفصالية، وقالت وزارة الدفاع الأرمينية إنها أسقطت طائرتى هليكوبتر أذربيجانيتين. وأدان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، ما فعلته أرمينيا على تويتر، وقال: «أرمينيا انتهكت وقف إطلاق النار بمهاجمة المستوطنات المدنية. يجب على المجتمع الدولى أن يتدخل ويأمر فوراً بوقف هذا الاستفزاز الخطير». وفى المقابل أدان وزير الدفاع التركى، خلوصى آكار، ما أسماه الهجوم الأرمينى، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب أذربيجان فى الدفاع عن وحدة أراضيها. ودعت فرنسا كلاً من يريفان وباكو إلى وقف الأعمال العدائية واستئناف الحوار على الفور، بعد أن أعلنت أرمينيا الأحكام العرفية والتعبئة العامة، وفى وقت سابق، ذكرت المتحدثة باسم الوزارة الأرمينية، شوشان ستيبانيان، أن القوات الأرمينية قصفت 3 دبابات أذربيجانية، وقالت إن القتال بدأ بهجوم أذربيجانى، لكن أذربيجان قالت إن الجانب الأرمينى هاجم وإن أذربيجان شنت هجوماً مضاداً.