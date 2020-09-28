تنظيم أكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية بجامعة قناة السويس اليوم

تنظم جامعة قناة السويس اليوم، أكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية بمشاركة خريجى وطلاب جامعة قناة السويس والقرى الأكثر احتياجا تحت رعاية عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الدكتور أحمد زكى حسين متولي رئيس جامعة قناة السويس، إن المعرض يأتي تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الحرف اليدوية والتراثية.

وأوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن المعرض يطلق شعار التسويق بأمان، وذلك حرصا من الجامعة على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وعدم التزاحم ومسافات الأمان بين ضيوف المعرض والدخول بالكمامة.

وأشارت الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري والمشرف التنفيذى على المعرض إلى أن الهدف من هذا المعرض إعطاء الفرصة لعرض منتجات خريجي و طلاب الجامعة بالإضافة للأسر المنتجة في القرى الأكثر احتياجا حيث يشارك بالمعرض 25 عارضا.

كان مجلس جامعة قناة السويس قد قرر مد فترة التسجيل للدراسات العليا بجامعة القناة حتى الخميس 15 أكتوبر الجارى.

وأوضحت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث أن التسجيل للدراسات العليا لا يعد مكتملا إلا بعد طباعة استمارة التسجيل الالكتروني وتسليمها مع باقي المستندات المطلوبة للتسجيل بمكاتب شؤون الدراسات العليا بالكليات قبل انتهاء فترة التسجيل في 15 أكتوبر الجارى.