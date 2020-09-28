حماية المستهلك: منهجيتنا واضحة للحفاظ على حقوق المواطنين

قال الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز ذا منهجية واضحة ويعمل للحفاظ على المواطنين وإعلامهم بحقوقهم لدى كافة التجار والبائعين والمصنعين وفق قانون الجهاز الموضوع مسبقا.

وأضاف "فرج"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لنبي عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الجهاز يعمل بالمرصاد لكل من يخالف الإجراءات التي وضعها للحفاظ وضمان حقوق المواطنين في عمليات البيع والشراء خاصة على مواقع السوشيال ميديا، موضحا أنه لا يجوز للبائع إعلام المشتري سعر السلعة عبر الخاص، ولكن يجب أن يلتزم بالقانون عبر نشر صورة المنتج وسعره أمام الجميع: "ألتنزم بالقانون هنرحب بيك، ولو هتغش المواطن لا جهاز حماية المستهلك موجود وهيواجه تلك التلاعبات"

وأكد أن التجارة الإلكترونية قد اختصرت الكثير من الدوائر الوسيطة في عملية البيع والشراء، وهو ما يدفع أصحاب تلك الصفحات بتقليل أسعار المنتجات التي يتم بيعها للعملاء، وعدم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.