"الغضبان" يتابع العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية ببورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالأمس الأحد، اجتماعا، لمتابعة سير وتطورات الأعمال القائمة بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، والمستشار إبراهيم عبدالغفار مستشار المحافظة للاستثمار، ولفيف من الأجهزة التنفيذية.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عادل الغضبان، معدلات التنفيذ الحالية للمشروعات الجارى إنشاؤها سواء مشروعات الخدمية أو مشروعات تطوير الطرق والميادين الرئيسية بالمحافظة، مشددا على ضرورة الالتزام بالخطط الزمنية لكافة المشروعات الجارى العمل بها.

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك تكثيفا للجهود من جانب الأحياء من أجل سرعة الانتهاء من كافة المشاريع في مختلف المجالات والخدمات، مشيرا إلى أنه يجري العمل في تطوير 16 سوقا عشوائية بمختلف الأحياء بما يتناسب مع الطفرة الملموسة والحضارية التي تقوم بها المحافظة في مجال الأسواق على غرار سوق الأسماك الجديد والبازار الجديد، كما يجري العمل في إنشاء ميناء بورسعيد البري وتطوير شارع البترول والرحاب بحي الضواحي وكذلك أعمال الطرق.

كان محافظ بورسعيد، قد عقد بالأمس، اجتماعا لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات التنموية بحى الضواحى.

وناقش المحافظ مع الحضور خطط تطوير عدد من المناطق بحى الضواحى بما يتماشى مع الطفرة الملموسة على أرض بورسعيد فى كافة المجالات، كما أكد على التعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، لرفع كفاءة وتطوير عدد من المناطق بحى الضواحى، فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة لكافة الأحياء.

ووجه اللواء عادل الغضبان ، بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المختصة، لإنجاز أعمال التطوير فى أقرب وقت، تماشيا مع المشروعات القومية التى يشهدها حى الضواحى، لافتا لأهمية حى الضواحى باعتباره من أكثر الأحياء كثافة سكانية ، ويتطلب المزيد من المجهودات والتنمية.