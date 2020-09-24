محافظ بورسعيد يتابع أعمال رفع كفاءة الصرف الصحي

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الاربعاء اجتماعا، لمتابعة أعمال رفع الكفاءة الجارية بقطاع الصرف الصحي بالمحافظة وذلك بحضور اللواء ايمن خيري مدير الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي والجهات المنفذة لاعمال المحطات.

وتابع المحافظ خلال الاجتماع ،مستجدات الأعمال الخاصة بتطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحى ومياه الشرب بالاحياء، وذلك فى إطار أعمال الصيانة ورفع الكفاءة التى يشهدها قطاع الصرف بنطاق المحافظة، للتخلص من مشكلات الصرف الصحى واستيعاب المشروعات الجديدة، وتذليل اى عقبات خاصة بمشروعات المنطقة الصناعية.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بمتابعة كفاءة الأعمال بمحطات رفع الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية ، وضرورة سرعة انجاز الأعمال القائمة.

كان اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة قد تفقد كافة معدات وسيارات الشركة للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء القادمة، وذلك فى إطار رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم سقوط الأمطار بفصل الشتاء، وطبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد فى جميع المواقع وخاصة "المواقع الساخنة"، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول ، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ.

وراجع اللواء عصمت كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم والسيول والنافورى والكباش وسيارات نقل المياه وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى محافظة الإسماعيلية.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت على جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بمحافظات القناة ، وأن شركة مدن القناة بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي ، والبدء فى تطهير كافة الشنايش وبالوعات الامطار داخل محافظات القناة ، ودراسة إنشاء شنايش جديدة فى بعض الأماكن غير المدعومة بها، وذلك بالتنسيق مع محافظات الاسماعيلية والسويس وبورسعيد، وإجراء تجارب عملية فى عدد من المناطق المتوقع ان تشهد تجمعات لمياه الامطار، بالاضافة الى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، بالإضافة إلى توفير مولدات الكهرباء اللازمة لعمل محطات الصرف الصحى، ومراجعة صيانتها والتأكد من جاهزيتها للعمل ، بالاضافة الى توفير عدد من الطلمبات الكوباتا للدفع بها الى المناطق الساخنة ، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أوالأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاث وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.