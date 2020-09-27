المحافظين: تعذر اكتمال قائمة الاختيار سبب ترشح رئيس الحزب فردي

أكد طه أحمد نائب رئيس حزب المحافظين لقطاع الشباب، عضو لجنة الانتخابات بالحزب، أن رئيس الحزب المهندس أكمل قرطام كان سيترشح لانتخابات مجلس النواب على رأس قائمة الاختيار في قطاع القاهرة ووسط الدلتا إلا أن القائمة تعذر اكتمالها فقرر خوض الانتخابات على المقاعد الفردية.

وقال طه في بيان، إن الحزب سعى منذ اللحظة الأولى التي اتخذ فيها القرار بخوض الانتخابات على مستوى القوائم والفردي أن يتم اختيار مرشحين على أساس التخصصات والخبرات السياسية والتنوع الفكري والسياسي داخل القائمة ونظرا لضيق الوقت واعتذار عدد كبير من أهل الخبرة والقدرات السياسية المطلوبة تعذر استكمال قائمة وسط الدلتا.

وأشار إلى أن تعذر استكمال القائمة أدى لترشح رئيس الحزب على المقاعد الفردية عن دائرة البساتين ودار السلام وهي الدائرة التي يخوض فيها سباق الانتخابات البرلمانية لسنوات طويلة.

وشدد طه على أن الحزب يسعى أن تكون قائمة الاختيار هي صوت المواطن في البرلمان وتم تشكيلها لكي تفوز في العملية الانتخابية، ومواقف الحزب الوطنية تكفي لكي تعبر عن رغبته الدائمة في التعبير عن صوت الشارع المصري.