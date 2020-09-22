المحافظين يشكل قائمة "الاختبار" لانتخابات النواب: بديل أمام الشعب

أعلن حزب المحافظين، تشكيل قائمة انتخابية تحت اسم "الاختيار" لخوض انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل.

وأكّد محمد أمين نائب رئيس حزب المحافظين، أنَّ أحزاب الاتحاد وحراس الثورة وتحالف المستقلين هم من يشاركون الحزب في تشكيل قائمة الاختيار لخوض الانتخابات في الأربع قطاعات على مستوى الجمهورية.

وقال "أمين"، لـ"الوطن"، إنَّ الأحزاب المشاركة تعكف حالياً للانتهاء من إجراءات الترشح لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات خلال هذا الأسبوع.

وأضاف أنَّ الحزب سيخوض الانتخابات في جميع الدوائر الفردية على مستوى الجمهورية من خلال مرشحين من أصحاب الكفاءة والشباب والمرأة بهدف إرساء مبدأ التنافسية والتعددية الحزبية ونطرح أنفسنا بديلًا أمام الشعب.