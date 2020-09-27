تفاصيل ضبط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات بأسوان: اتأثروا بفيلم أجنبي

"إحنا كنا عاوزين يبقي معانا فلوس، ونشتري شاليهات في الغردقة".. بهذه الكلمات اعترف طالب جامعي أمام ضباط مباحث مكافحة المخدرات بتفاصيل تكوينه تشكيل عصابي تخصص في تجارة المواد المخدرة وبيعها بمحافظات الصعيد.

وأضاف المتهم في اعترافته :"أنا كنت بتفرج على فيلم أجنبي وشوفت مجموعة من الأصدقاء بدأوا يتاجروا فى المخدرات، وبقي معاهم فلوس، فاتفقت مع أصحابي، وجمعنا حوالي 150 ألف جنيه واشترينا بيهم مخدرات وسلاح.. بس الحكومة قبضت علينا".

وأكدت التحريات، أن المتهمين كونوا التشكيل العصابي بالتنسيق مع متهميّن آخريّن جاري تحديدهما، وتخصصوا في زراعة المخدرات بالمناطق الزراعية بمحافظة أسوان، وخططوا لبيع المواد المخدرة بمحافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر.

وحُرر محضر، وأُخطرت النيابة العامة، والتي قررت حبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإعدام المضبوطات من المواد المخدرة وتحريز الأسلحة التى ضُبطت بحوزة المتهمين.

ووردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات، تفيد بقيام جامعي و2 آخرين بالإتجار بالمواد المخدرة ، وأكدت تحريات وحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان بصحة المعلومات قيام 3 أشخاص، ومقيمون بدائرة المركز، لاثنين منهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة، مُتخذين من مسكن أحدهم مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامى وحيازة وإخفاء مواد مخدرة وأسلحة نارية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهم حال تواجدهم بالمنزل المشار إليه، وبحوزتهم بندقية آلية والخزينة الخاصة بها، و2 فرد خرطوش محلي الصنع، وطلقتين لذات العيار، وكمية لنبات البانجو المخدر زنة 3 كيلو جرامات، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة، إضافة إلى سيارة بدون لوحات معدنية مُبلغ بسرقتها.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ من متحصلات البيع، والهواتف للإتصال بعملائهم.