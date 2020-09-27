التميمي: "الجونة السينمائي" سيخصص فندقا للعزل حال ظهور إصابات بكورونا

أكد انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، أن طبيعة مدينة الجونة الساحلية تسهم في تحقيق التباعد الاجتماعي كأحد الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من وباء "كورونا" العالمي.

وقال التميمي، في جلسة جمعته بعدد من الصحفيين المصريين داخل مقر إدارة المهرجان، بمنطقة الزمالك، اليوم الأحد، وحضرتها الفنانة بشري، إن الدورة الرابعة ستشهد إقامة عروض في الأماكن المفتوحة، وهو ما يتعذر وجوده في مهرجان فينسيا بسبب هطول الأمطار هناك.

وكشف التميمي أن المهرجان سيختتم فعالياته يوم 30 أكتوبر، ولكن اليوم التالي سيشهد عرض جميع الأفلام المهمة التي شاركت في هذه الدورة، مشيرا إلي أنه سيتم تخصيص فندق للعزل حال ظهور أي حالة مصابة بالوباء العالمي.

وأوضح أنه سيتم إجراء تحليل الفيروس لكل الوافدين الأجانب القادمين من خارج مصر، لافتا إلى أن المصريين سيتم فحصهم أيضا.

وكان مهرجان الجونة السينمائي أعلن عن ملصق دورته الرابعة، اليوم الأحد، حيث يحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.

وقال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم القابضة، صاحب حلم تأسيس مدينة الجونة ومركزالجونة للمؤتمرات والثقافة: "نؤمن بالدور المحوري للفن والثقافة في تنمية المجتمع، وبأن المنجزات الإبداعية هي محرك فعال للنمو المحلي والإقليمي، ونحن ملتزمون بدعمها وتطوير البنية التحتية لها".

وأضاف أن الاختيارات البصرية لتصاميم المهرجان هذا العام، مستوحاة من التنوع العرقي والثقافي لشعوب المنطقة، ممثلة في الأطياف المتنوعة للمواهب العربية والشرق أوسطية الحالمة بأشكال جديدة من الحياة، التي يجسدونها في أعمالهم السينمائية.

وصرح انتشال التميمي مدير المهرجان: "ما أروع التواجد في ريفييرا البحر الأحمر الملهمة للعقول والحواس، والتي تخلق تجربة ممتعة في حب السينما، هذا العام هوية المهرجان مليئة بالألوان المبهجة والعناصر الثقافية المنوعة، المتناغمة فيما بينها من أجل إيصال رسالتنا إلى العالم بينما تُعمل مدينة الجونة سحرها، وتكشف عن أحدث مساحاتها الفنية مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة".

وأعاد فريق مهرجان الجونة تصور الدورة الرابعة للمهرجان، للتغلب على التحديات المفروضة المتعلقة بوباء كوفيد -19، حيث يوفر المهرجان كل معايير السلامة والأمان للحضور وبروتوكولات التطهير للقاعات، لأجل ضمان تجربة مهرجانية ممتعة وآمنة في الوقت ذاته.