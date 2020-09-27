وزير التعليم: وضع وتصحيح امتحانات الثانوية إلكترونيا دون عنصر بشري

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تطوير الثانوية العامة مخطط لها منذ 2018، لافتا إلى أن قانون التعليم القائم منذ عشرات السنوات يتم تعديله وسيعرض على البرلمان قريبا جدا.

وأضاف "شوقي"، خلال لقاء ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن التعديل من شأنه إتاحة التغيير بكافة أشكالها وليست للثانوية العامة فقط، مؤكدا أن الامتحان سيكون إلكترونيًا بالكامل وتصحيحه إلكتروني بدون عنصر بشري في وضع الامتحان أو تصحيحه.

وأكد أن التقييم علم، ويتحدث عنه خبراء للتقييم، "فكرة الامتحان أسهل أو أصعب ميحكمش عليها ولي الأمر، ولكن يحكم عليها خبير تقييم، وده مش كلام نقوله إحنا، احنا بس كنا حاشرين نفسنا في حاجة ليها ناس متخصصة".

وأوضح أن فكرة بنوك الأسئلة ليست في مصر فقط ولكن في العالم أجمع، وتكون الاسئلة مرتبطة بنواتج التعلم، ومستوى صعوبة السؤال وتصحيحه، مؤكدا أن صناعة بنك الاسئلة صناعة قيمة جدا، وجرى بناء بنوك أسئلة مصرية بالمركز القومي للامتحانات للثانوية، لافتا إلى أن التكافؤ بين الطلاب سيكون في مستوى حد الصعوبة وليس في السؤال نفسه .