بشري لأهالى الدقهلية.. تخفيض رسوم التصالح بنسبة 45%

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تخفيض رسوم التصالح على مخالفات البناء، للمرة الثانية بنسبة 25%، وبذلك يصبح إجمالي نسبة التخفيض 45% ، حيث سبق وإتخذ قرارا بتخفيض سعر المتر بنسبة 20% تخفيفا عن المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بضرورة التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي بشأن التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون.

وأهاب محافظ الدقهلية بالمواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد نسبة 25% كجدية تصالح، قبل انتهاء المدة المقررة لتقديم الطلبات في نهاية سبتمبر الجاري لتجنب توقيع العقوبة القانونية وإزالة العقارات المخالفة.

ووجه "مختار" رؤساء الوحدات المحلية والمدن والأحياء إلى العمل بكل جدية في ملف التصالح بالتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، وتنفيذ التيسيرات تخفيفًا عن المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على تفعيل أحكام القانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة ، ومبلغ جدية تصالح يتم سداده.