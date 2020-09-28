شعبة شركات السياحة: الشركات معنية بجلب السائحين وليس الدولة

قال فتحي غازي، رئيس شعبة شركات السياحة بالغرفة التجارية، إن شركات السياحة هي المسؤولة عن جذب السائحين من الخارج إلى مصر، وليست الحكومة، حيث إنهم هم الجهة المخول لها إبرام الاتفاقات مع مختلف الدول لجلب السياحة إلى مصر.

وأضاف "غازي"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أنه وبسبب حالة توقف السياحة خلال الفترة الماضية نتيجة جائحة كورونا، تسعى أغلب شركات السياحة حاليا إلى سداد المديونيات الخاصة بهم بجانب مرتبات الموظفين، موضحا أن العمالة في قطاع السياحة هي عمود القطاع، وهناك الكثير من العاملين بذلك القطاع قد غيروا عملهم نتيجة توقف السياحة، وهو ما أدى إلى خسارة القطاع الكثير من العمالات المدربة.

وأكد أن الدولة مرت بالكثير من المؤامرات الخارجية التي أثرت على كل القطاعات ومنها القطاع السياحي، حيث تضرر كل العاملين بالقطاع السياحي والعمالة المرتبطة بالسياحة.