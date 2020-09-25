الفرد بـ65 ألف جنيه.. ضبط صاحب شركة سياحة بطنطا للنصب على راغبي السفر

تمكنت مباحث الأموال العامة في منطقة وسط الدلتا بطنطا، اليوم الجمعة، من ضبط صاحب شركة للخدمات السياحية بمدينة طنطا، لقيامه بالنصب على راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموال سائق بدعوى توفير فرصة عمل له بإحدى الدولة العربية.

وكانت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بطنطا تلقت بلاغا من أحد المواطنين، الذي يعمل سائقا، مقيم بدائرة قسم ثان طنطا، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم تسفيره للعمل بإحدى الدول العربية.

وأسفرت التحريات عن قيام صاحب شركة للخدمات السياحية، له معلومات جنائية، مقيم دائرة قسم شرطة أول طنطا، بممارسة نشاط احتيالى فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج وقيامه بتأسيس شركة للخدمات السياحية وإلحاق العمالة "بدون ترخيص"، والزعم بتوفير فرص عمل لهم بموجب عقود وهمية وتأشيرات عمل مزورة بقصد الاستيلاء على أموالهم، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ 65 ألف جنيه من الشاكي بزعم تسفيره لإحدى الدول العربية للعمل بها وعدم وفائه بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبط المتهم المذكور، وعثر بحوزته على هاتف محمول وبفحصه فنيا تبين أنه محمل بالعديد من التأشيرات المزورة المنسوبة لعدد من الدول المختلفة ، عقود وتصاريح عمل وهمية، وعدد من السير الذاتية، ومستندات خاصة لأشخاص مختلفين من راغبى السفر للخارج.

وبمواجهة المتهم المذكور، أقر بنشاطه الإجرامى وارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وأنه قام باصطناع التأشيرات المزورة والمحملة على الهاتف المضبوط من خلال استخدام جهاز ماسح ضوئى، وتحميلها على هاتفه المحمول لاستخدامها فى الاحتيال على ضحاياه، وأنه قام بالتخلص منه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة للتحقيق .