تفاصيل انسحاب إيهاب توفيق وإبراهيم عبدالقادر من الانتخابات البرلمانية

انسحب المطربان إيهاب توفيق وإبراهيم عبدالقادر من الترشح للانتخابات البرلمانية، لأسباب تنوعت بين عدم تكافؤ الفرص وضيق الوقت، بحسب قولهما.

وكان المطرب إيهاب توفيق رشح نفسه لأول مرة عن دائرة حي الجمالية في سرية تامة، حيث فوجئ الجميع بترشحه دون الإعلان عن ذلك، من خلال صور منتشرة على السوشيال ميديا أثناء تقديم أوراقه للترشح.

كما تقدمت الفنانة هند عاكف، بأوراق ترشحها لمجلس النواب عن دائرة الخليفة، وتعد هذه المرة الثانية التي تتقدم بها في انتخابات البرلمان، حيث لم يحالفها الحظ في المرة الأولى.

وأيضا الفنان إبراهيم عبدالقادر كان أول فنان يترشح رسميا لعضوية مجلس النواب فى دورته الجديدة بعد أن أعلن رسميا عن سحب أوراق الترشح عن دائرة بورفؤاد في محافظة بورسعيد.

وبعد انسحابه، أصدر عبدالقادر بيانا قال فيه "إن الكثيرين يبحثون عن أنفسهم ومناصبهم ومصالحهم الشخصية والحزبية فقط، وأنه ينأى بنفسه عن أي تُلوث، خاصة أن خوضه في هذا المعترك يعتمد على أن النجاح لمن يدفع أكثر"، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع ذلك لعدم امتلاكه.

وأضاف "ولو كنت أمتلكه والله لم ولن أسمح لنفسي أن أهين وأستغل فقر ابن أو بنت بلدي بشراء صوتهما بالمال".

وتابع: "لذلك قررت أن أنسحب من هذه المرحلة السياسية آملًا ومتوسمًا في الله أن يولي الصالحين لخدمة بورسعيد وأهلها الطيبين، وسأظل خادمًا وسفيرًا وفنانًا عاشقًا لأهله ومدافعًا وناقدًا حرًا نزيهًا وقويًا في وجه أي ضرر لأي بورسعيدي".

أما الفنان إيهاب توفيق فقال في بيانه "إنه بخصوص الصور والأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن ترشحه لمجلس النواب، فإن جزءًا من الخبر صحيح، ولكن نظراً لاتخاذ القرار فى وقت متأخر فلم تُستكمل كل الأوراق اللازمة، حيث كان أمس هو آخر يوم لتقديم الأوراق المطلوبة للترشح، ونظراً لضيق الوقت وعدم استكمال المستندات اللازمه لم يتم الترشح".

وأضاف، "أما بخصوص الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، فنحن نعتبر الشخص الذي قام بتصويرها ما هو إلا شخص حرامي وسارق، لأنه تسبب في نشر خبر لم يكن صحيحًا على أكمل وجه، ودون موافقتي مع العلم أني طلبت منه عدم تصويري أكثر من مرة".

واختتم البيان "أتوجه بالشكر لكل الناس اللي أرسلت لي رسائل وشجعتني على هذه الخطوة، ولكن للأسف لم تتم وخيرها في غيرها".

أما الفنانة هند عاكف فما زالت مستمرة في الانتخابات حيث تقدمت بأوراق ترشحها لمجلس النواب عن دائرة الخليفة، وتعد هذه المرة الثانية التي تتقدم بها في انتخابات البرلمان.