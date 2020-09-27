وزير التعليم العالي ينعى الدكتور علي حبيش

نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور علي حبيش، أستاذ الصناعات النسجية بالمركز القومي للبحوث، الذي وافته المنية اليوم الأحد.

وقالت الوزارة، في بيان: "ينعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى الأستاذ الدكتور، على حبيش أستاذ الصناعات النسجية بالمركز القومي للبحوث وأحد أهم العلماء فى هذا المجال على المستوى الدولى، والحاصل على جوائز الدولة التقديرية والنيل، ووسام العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى العديد من الأوسمة".

كما تقدم الوزير بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيا المولى، عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وتدرج حبيش في العديد من الوظائف العلمية فى مجال البحث العلمي، حيث ترأس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا "يناير 1992- أبريل 1996"، وشغل منصب نقيب العلميين فى الفترة من 1994 إلى 2011، كما كان عضوا بمجلس الشورى "ديسمبر 2012 - يونيو 2013"، وكان عضو المجلس العلمى الإفريقى التابع لمنظمة الوحدة الإفريقية في أديس أبابا بإثيوبيا "1994 - 1996" وحصل على العديد من الوظائف العلمية الأخرى بمصر وبعض الوظائف الدولية.