"القومي للبحوث": بدء تجارب لقاح كورونا المصري بعد الموافقة النهائية

قال مصدر مسؤول بالمركز القومي للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المركز القومي أخذ الأسبوع الماضي الموافقة النهائية من الهيئة المصرية للدواء على بدء التجارب الإكلينيكية للقاح كورونا المصري المحضر من قبَل علماء المركز القومي بمركز التميز العلمي للفيروسات، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا أخذ الموافقة النهائية من قبَل الهيئة للشركة المنتجة للقاح؛ لبدء التجارب خلال أيام.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنه بمجرد أخذ الموافقات سيجرى البدء فورًا في التجارب على المتبرعين بالمرحلتين الأولى 100 متبرع، والثانية على 100 متبرع، مشيرًا إلى أنه بمجرد الموافقة ستبدأ الشركة فورًا في تحضير 200 عبوة من اللقاح، لبدء التجارب.

وأوضح أن المركز القومي للبحوث انتهى من جميع التجهيزات المتعلقة بالتجارب الإكلينيكة، من خلال تجهيز قوائم المتبرعين واشتراطاتهم والبرنامج الزمني للتجارب، مؤكدًا أن التجارب ستتم في عدد من المستشفيات بالقاهرة التابعة لعدد من الهيئات، وأن من ضمن اشتراطات التجارب إيداع المتبرعين في أحد الأماكن المخصصة للمتابعة الطبية اللازمة ومعرفة النتائج أولًا بأول.

"القومي للبحوث": 3000 مواطن في المرحلة الثالثة للقاح كورونا

وأكد المصدر أن المركزالقومي للبحوث يسير في طريق عمل التجارب الإكلينيكة لكورونا بشكل علمي مدروس مثل عدد من الدول التي تجرى حاليًا التجارب على تحضير اللقاحات ووفقًا لقوانين منظمات الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة قد يصل عمل التجارب على 3000 مواطن، وأنه سيتم تعويض المتبرعين بمبالغ مادية عوضًا عن الفترة التي يجرى فيها التجارب عليهم.

وأكد الدكتور محمد الشناوي، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للعلاقات الخارجية، وعضو اللجنة العليا للبحوث الإكلينيكية، أن العمل يجرى على قدم وساق في المراكز البحثية بالجامعات والهيئات التابعة لوزارة التعليم العالي بما فيها معامل المركز القومي للبحوث بشأن كورونا فيروس "كوفيد-19"، والسرعة ومن الانتهاء من لقاح كورونا المصري المحضر بالقومي للبحوث.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن تسجيل المركز القومي للبحوث لأربعة أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهي في مرحلة التجارب ما قبل الإكلينيكية، ولم تدخل بعد حيز التجارب السريرية على البشر.

وأشار الوزير إلى أن اللقاحات الأربعة تأتي ضمن 132 لقاحًا قيد التطوير، وفقًا لما نشرته منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمي.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن الفريق البحثي بمركز التميز للفيروسات التابع للمركز القومي للبحوث، انتهى من التجارب قبل السريرية للنوع الثاني من اللقاحات، وجارٍ تجهيز ملف للعرض على لجنة أخلاقيات البحوث الطبية للحصول على موافقتها على التجارب السريرية، وكذلك تحضير تشغيلة بمواصفة (GMP) لاستخدامها في التجارب السريرية، لافتًا إلى أن أنه جارٍ متابعة باقي أشكال اللقاحات (1،3،4) من حيث تركيز الأجسام المضادة الناتجة في حيوانات التجارب.

ونوّه الوزير بأنه فيما يتعلق باستكشافات الأدوية الجديدة لعلاج فيروس كورونا، فقد توصل الفريق البحثي بالمركز القومي للبحوث إلى 3 مواد طبيعية لها تأثير عالٍ مثبط للفيروس، وجارٍ تجهيز الملف الخاص بالعرض على لجنة أخلاقيات البحوث الطبية بالتعاون مع جهات أخرى، وكذلك تحضير العينات التي تُستخدم في الدراسات السريرية.