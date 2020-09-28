10257 طن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 2 سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة بينما غادر 2 سفينة حاويات و 6 سفن بضائع عامة.

وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 16 سفينة وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17931 طن تشمل : 650 طن رمل و 5990 طن يوريا و 2491 طن داى امونيا و 1500 طن كسب صويا و 7300 طن فوسفات .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33597 طن تشمل : 7988 طن قمح و 200 طن أنابيب و 11200 طن ذرة و 2118 طن خشب زان و 6691 طن لفات حديد و 5400 طن كلوريد إيثيلين .

‎بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 1090 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( بطيخ ) و خضروات ( بطاطا و جزر و فاصوليا ) و حاصلات زراعية ( بصل و سمسم و ليمون و ريحان و شمر و حبة البركة ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و المغرب و مالطا و السعودية و هولندا و ايطاليا و سلوفينيا و ألمانيا و ماليزيا .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 530 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1850 حاوية مكافئة وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 94271 طنا .

بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 10257 طنا كما غادر 1 قطار بحمولة إجمالية 1339 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3314 شاحنة منها 479 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 25112 من البضائع العامة.