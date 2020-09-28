أستاذ بترول: نستورد شهريا وقودا بمليار دولار.. ونعمل على سد الفجوة

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن مصر تستهلك حاليا 7.5 مليون طن من السولار والبنزين، وتنتج منها 4.5 مليون طن فقط، ويتم استيراد 3 ملايين طن بتكلفة 13.5 مليار دولار سنويا.

وأضاف "القليوبي"، خلال مداخلة له ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل وريهام إبراهيم، والمذاع على فضائية "CBC"، أن فاتورة الاستيراد تصل شهريا لمليار دولار، وهي قيمة كبرى من استيراد الوقود من الخارج، وهو ما يؤثر أيضا على العملة الصعبة والصفقات السريعة وعملية نقل وتخزين الوقود داخل القطر المصري، موضحا أن الوقود يّعد العمود الفقري لأي دولة، فالدول التي تُعاني من أزمة في الوقود يؤثر ذلك بالسلب على الاقتصاد، والدولة حرصت على افتتاح مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني للبترول، ومصر من الدول القديمة في تكرير البترول.

وأكد أن قطاع الوقود الأكثر تأثيرا بميزانيات الدول، كما أن سياسة الدولة في قطاع الوقود تتمثل في تأمين مصر من الوقود محليا، وداخليا ورفع معامل التكرير والوصول لحلول تكنولوجية لتقيم الزيت الثقيل لتحويل جزء منه إلى نسبة تصنيعية من الوقود و تقليل السحب من العملة الاحتياطية لاستيراد السولار والغاز.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية عملت على سد فجوة الاستيراد والتي تكلف 3 مليون طن من المواد الوقودية، ومنهم نوعين الأكثر تأثيرا وهو البنزين 80 و92، مصر بها زيت خام خفيف، وزيت خام ثقيل و25% من الثقيل تأتي من خليج السويس ويتم تكرير في منطقة مسطرد، ويتم تكرير النفط في مصر بالاعتماد بنسبة 45% على منطقة الإسكندرية، 32% في القاهرة، والنسبة الباقية تعتمد على محافظة السويس ومعمل تكرير أسيوط: "خلال الـ3 سنوات المقبلة سيكون لدى الدولة فرصة لتخفيض الفجوة بمعدل 1.5 مليون طن للوقود وانتاجه محليا بنسبة 100%".