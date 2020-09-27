وائل غنيم: الإخوان كانوا عاوزين يقدموا مصر على طبق من دهب لتركيا

قال وائل غنيم، إنّ جماعة الإخوان الإرهابية تسعى من خلال دعواتها الشاذة للمظاهرات، إلى الاعتماد على لعبة إنهاك الأجهزة الأمنية، ثم التصعيد حتى تقع مصر، ويبدأ القطريون والتركيون التدخل في مصر وليبيا، طمعا في الحصول على الغاز والبترول.

وأضاف غنيم، في بث مباشر عبر صفحته على فيس بوك، أنّ الإخوان أرادوا تقديم مصر على طبق من ذهب لتركيا، أثناء توليهم الحكم، لاستكمال مسلسل الدولة العثمانية، متابعا: "فيروس العثمانيين ضرب في الإخوان هو كمان، عشان يعملوا الدولة العثمانية، حد يمشي ورا أتراك وقطريين؟، دول معندهمش حرية ولا ديمقراطية، أردوغان رقم 1 أو 2 في حبس الصحفيين في العالم".

وتابع أنّ القطريين في تركيا لا يمكنهم قول رأيهم أو التحرك في أي مكان: "مفيش ديمقراطية أو حرية خالص في تركيا، وانت عاوز تسلم مصر ليها يا أهبل".

وأشار إلى أنّ عبدالله الشريف أحد إعلاميي تنظيم الإخوان، يتقاضى أجره بشكل مباشر من مؤسسة تعمل مع المخابرات القطرية، وقناة الجزيرة ذات الأمر.