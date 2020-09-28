حكاية أغرب فندق في العالم بلا كهرباء ومن الطين في سيوة

واحد من أغلى الفنادق في العالم وأغربها لما يحويه من وسائل ترفيه فريدة أو تكنولوجيا حديثة ولا يرجع ارتفاع ثمن لياليه لوجوده في أعلى أو أشهر الأبراج فالفندق الفريد الذي يعتبر قبلة نجوم هوليوود يقع في قلب واحة من واحات الصحراء المصرية، وغرفه وحدات طينية من مادة الكرشييف المكونة من خليط الملح والطين، إنه فندق "أدرار أملال" أو الجبل الأبيض والذي بني ليكون نموذجا للعمارة البيئية لفندق بلا كهرباء ذو أسرة من الملح وأثاث من جريد النخل وأغصان الزيتون ولكنه ينافس أشهر الفنادق العالمية.

"الوطن" تواصلت مع مؤسس الفندق الدكتور منير نعمة الله رائد العمارة اليئية في واحة سيوة بمناسبة يوم السياحة العالمي والذي قال إن فكرة الفندق بدأت بزيارة لواحد من أشهر منتجي شركة "WB" العالمية بعد فترة عصيبة فقد خلالها عمله وتصادف ذلك مع زيارة له للواحة حيث كنت أمتلك غرفة طينية بأرض امتلكها بمعزل عن كل وسائل المدنية بالقرب من أحد العيون بالواحة وبعد ثلاثة أيام انقطعنا فيها عن العالم والكهرباء عاش خلالها حياة بسيطة يأكل ما تجود به الأرض عاد وقد تخلص من كل توتر وضغط قابله مما انعكس على صحته بشكل كبير.

وواصل أنه بعد انتهاء الزيارة قال لي "لا أعرف ما تخطط له كمشروع استثماري لتلك الأرض ولكن نصيحتي أيا ما كان ما ستفعله اجعله كما هو بسيط بلا كهرباء أو مدنية"، وهنا بدأت الفكرة مزقت كل الرسومات المعتادة والتي وضعنا خطتها لمشروع سياحي ضخم من الأسمنت وشرعنا في التنفيذ أول فندق بلا كهرباء من الطين وبخامات بيئية بالكامل

وأكمل نعمة الله: اتهمنا البعض بالجنون في بداية المشوار وراهن البعض الآخر على فشل الفكرة وعزوف الزوار عنها والآن أصبح الفندق نموذج وتجربة يحرص النجوم على الاستمتاع به.