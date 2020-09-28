الخدمة العسكرية وكشف الحساب واللياقة الطبية تطيح بـ17 مرشحا بالقليوبية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف المبدئية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب بالقليوبية حيث جرى استبعاد 17 مرشحا ليصبح إجمالي المرشحين في دوائر الـ6 للمقاعد الفردية بالمحافظة 226 مرشحا ثبت سلامة أوراقهم وطلباتهم التي تقدموا بها لمحكمة بنها الابتدائية أمام اللجنة المختصة برئاسة المستشار صبري البنا وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة ومطابقتها لمستندات الترشح.

وتبين من كشوف المستبعدين أن أسباب الاستبعاد جاءت كالتالي: التخلف عن أداء الخدمة العسكرية والتجنيد وشهادة الخدمة لـ5 مرشحين بينهم مرشح من ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم اللياقة الطبية لـ9 مرشحين بينهم برلماني حالي وضابطا شرطة بالمعاش وعدم تقديم صحيفة الحالة الجنائية لمرشح واحد ومرشحين بسبب عدم فتح الحساب البنكي.

كما تبين أن هناك عددا من المرشحين المستبعدين بسبب اللياقة الطبية والخدمة العسكرية لم يفتح الحساب البنكي المطلوب كشرط للترشح في الانتخابات.

كما أظهرت الكشوف أن من المستبعدين ينتمون لأحزاب الوفد الجديد والحركة الوطنية ومستقبل وطن والباقي من المستقلين وجاء توزيع المستبعدين على الدوائر كالتالي 4 بدائرة بنها وكفرشكر و3 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة و3 بدائرة طوخ و3 بدائرة قليوب و3 بالخانكة وواحد بدائرة شبين القناطر.

فيما استقر عدد المرشحين الإجمالي في الكشوف المبدئية على 227 مرشحا موزعين كالتالي دائرة شبين القناطر 23 مرشحا و41 مرشحا بدائرة الخانكة والخصوص والعبور 36 مرشحا بدائرة قليوب والقناطر الخيرية و57 مرشحا في دائرة شبرا الخيمة ومقرها قسم ثان شبرا و34 مرشحا في دائرة طوخ وقها و35 مرشحا بدائرة بندر ومركز بنها ومركز كفرشكر.