بالأسماء.. 172 مرشحاً لانتخابات النواب بالقليوبية

أغلقت لجنة تلقي طلبات الترشح للنواب بمحكمة بنها الإبتدائية باب قبول أوراق المرشحين في اليوم الرابع الأحد، حيث تلقت اللجنة، برئاسة المستشار صبري البنا، رئيس المحكمة، طلبات 12 مرشحاً، ليرتفع عدد المرشحين إلى 172 مرشحاً على مستوى المحافظة، حتى الآن، يتنافسون على 16 مقعداُ في 6 دوائر.

وشهدت المحكمة اليوم حالة من الهدوء بسبب انخفاض أعداد المرشحين، وسط تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية بين المترددين على اللجنة لتقديم طلبات الترشح.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على 16 مقعداً فردياً، وذلك من خلال تقسيم المحافظة إلى 6 دوائر انتخابية.