رئيس التحرير

محمود مسلم

بالأسماء.. 172 مرشحاً لانتخابات النواب بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
07:38 م | الأحد 20 سبتمبر 2020
تلقي طلبات الترشح للنواب بالقليوبية

تلقي طلبات الترشح للنواب بالقليوبية

أغلقت لجنة تلقي طلبات الترشح للنواب بمحكمة بنها الإبتدائية باب قبول أوراق المرشحين في اليوم الرابع الأحد، حيث تلقت اللجنة، برئاسة المستشار صبري البنا، رئيس المحكمة، طلبات 12 مرشحاً، ليرتفع عدد المرشحين إلى 172 مرشحاً على مستوى المحافظة، حتى الآن، يتنافسون على 16 مقعداُ في 6 دوائر.

وشهدت المحكمة اليوم حالة من الهدوء بسبب انخفاض أعداد المرشحين، وسط تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية بين المترددين على اللجنة لتقديم طلبات الترشح.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على 16 مقعداً فردياً، وذلك من خلال تقسيم المحافظة إلى 6 دوائر انتخابية.

اقرأ المزيد:

قبول أوراق 35 مرشحا لـ"النواب" في اليوم الثالث بالقليوبية

محكمة بنها تتلقى 40 طلبا للترشح في انتخابات مجلس النواب بالقليوبية

تزامنا مع بدء ترشح "النواب".. الزيارات والعائلات كلمة السر بالقليوبية

125 مرشحا محتملا لـ"النواب" في ثاني أيام قبول الأوراق بالقليوبية

بالأسماء.. 60 مرشحا لـ"النواب" في اليوم الأول بالقليوبية

230 مرشحًا محتملاً لـ"النواب" بالقليوبية