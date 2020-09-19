قبول أوراق 35 مرشحا لـ"النواب" في اليوم الثالث بالقليوبية

أغلقت محكمة بنها الابتدائية، قبل قليل، باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب في اليوم الثالث لتقديم طلبات الترشح، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات التي وافقت اللجنة على استقبالها، اليوم، 35 طلباً، بينما جرى إرجاء قبول عدد آخر من الطلبات، بسبب عدم استيفاء الأوراق المطلوبة.

وارتفع العدد الإجمالي للمرشحين الذين تلقت اللجنة أوراقهم، حتى اليوم الثالث، 160 مرشحاً، في 6 دوائر على مستوى المحافظة، المقرر خوض السباق بها على 16 مقعداً، مخصصين للمحافظة بالنظام الفردي.

وشهدت المحكمة حالة من الهدوء اليوم، بسبب انخفاض أعداد المرشحين المتواجدين منذ الصباح الباكر، وسط تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية بين المترددين على اللجنة لتقديم طلبات الترشح.

كما شهدت المحكمة إجراءات أمنية مكثفة، أشرف عليها اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وفرضت أجهزة الأمن كردوناً أمنياً بمحيط لجنة تلقي الطلبات، لتنظيم عمليات الدخول الخروج.